Bursa’da minibüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

Bursa’da belediye minibüsünde kalp krizi geçiren bir yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle Bursa Şehir Hastanesi’ne yetiştirildi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 05:19
  • Bursa'da minibüste kalp krizi geçiren yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.
  • Şoför, güzergahı değiştirerek yolcuyu hızla Bursa Şehir Hastanesi'ne yönlendirdi.
  • Şoförün soğukkanlı müdahalesi ve yolcuların duyarlılığı takdir topladı.

Bursa’da seyir halindeki bir belediye minibüsünde bulunan bir vatandaş aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

SOĞUKKANLI MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Durumu fark eden diğer yolcular, hemen minibüs şoförüne haber verdi.

Şoför, vakit kaybetmeden minibüsün güzergahından çıkarak Bursa Şehir Hastanesi’ne yöneldi. Minibüsle hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda şoförün soğukkanlı ve hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yolcular da duyarlılıklarıyla takdir topladı.

