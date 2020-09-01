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    Bursa'da minibüste üst üste yolculuk

    Vaka artışının en fazla olduğu illerden biri olan Bursa’da, yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulmaması halkı tedirgin ediyor.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 11:07
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    Bursa'da minibüste üst üste yolculuk

    Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyeti getirdi.

    Kentte sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulunulurken, minibüslerde ortaya çıkan görüntüler ise herkesi tedirgin etti.

    ÜST ÜSTE YOLCULUK

    Bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görülürken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin hınca hınç dolu olması ‘pes’ dedirtti.

    Bursa'da minibüste üst üste yolculuk

    Bursa da minibüste üst üste yolculuk #1

    Bursa da minibüste üst üste yolculuk #2

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