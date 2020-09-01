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Bursa'da minibüste üst üste yolculuk

Bursa'da minibüste üst üste yolculuk

Vaka artışının en fazla olduğu illerden biri olan Bursa’da, yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulmaması halkı tedirgin ediyor.