Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın paniği

İHA

Yangın gece saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.