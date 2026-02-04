Bursa’da motosiklet sürücüsünün kaza anı kameraya yansıdı

- Bursa Osmangazi'de bir otomobil kontrolsüz U dönüşü yaparken motosikletle çarpıştı.
- Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayda ölen kimse olmadı.
- Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa’da saniyelerle kurtuluş...
Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, U dönüşü yapmak istediği sırada motosikletin geldiğini fark etmeyerek manevra yaptı.
KONTROLÜ KAYBETTİ
Sinyal vermeden ve kontrolsüz şekilde yapılan dönüş sırasında motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarptı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerine savruldu.
Kazada otomobilde oluşurken, büyük şans eseri ölen olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anının saniye saniye kaydedildiği iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl meydana geldiğini net şekilde ortaya koydu.