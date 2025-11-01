Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

- Bursa'da üç motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
- Kaza, İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.
- Görgü tanıkları, motosikletli gençlerin yarış yaptığını iddia etti, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İnegöl'den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
MOTOSİKLET YARIŞI FACİAYA DÖNÜŞTÜ: 6 GENÇ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.
Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat B.(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandı.
6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Refik Fırat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın görgü tanıkları motosikletli gençlerin karayolu üzerinde yarış yaptıklarını iddia ettiler. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.