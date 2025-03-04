Bursa'da motosikletli şahıs mağaza camını taşla kırdı
İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında motosikletli şahıs, iş yeri önüne gelerek mağazaya taş attı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Atılan taş sebebiyle cam kırılırken, şahıs motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar