Bursa'da motosikletli saldırgan çiğ köfteciye ateş açtı: 1 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak'ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.'ye (37) tabancayla defalarca ateş etti.

ATEŞ AÇAN ŞAHIS KAÇTI

Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.