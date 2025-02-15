Bursa'da 'Mümine Teyze'nin azmi, depreme dayanıklı evler için umut oldu

AA & Ensonhaber

Bursa’da yaşanan deprem riskine karşı mahalle sakinlerini harekete geçirmeye kararlı olan 64 yaşındaki Mümine Alpütrü, yıllardır yaşadığı Davutkadı Mahallesi'ndeki eski yapıların tehlike oluşturduğunu düşünerek 2022 yılında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a başvurdu. Mahallesinin kentsel dönüşüme dahil edilmesi için talepte bulunan Alpütrü, dönüşümün ancak ada bazlı ve bölge sakinlerinin büyük çoğunluğunun onayıyla gerçekleşebileceği yanıtını aldı.

Bu yanıt üzerine mahalledeki hak sahiplerini tek tek ziyaret etmeye başlayan Alpütrü, başlangıçta birçok kişiyi ikna edemedi. Ancak 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden girişimde bulunmaya karar verdi. Afetin yıkıcı etkisini örnek göstererek mahalle sakinlerini riskli yapılarda yaşadıklarına dair bilinçlendirdi ve uzun süren çabalarının sonucunda onları dönüşüm fikrine ikna etmeyi başardı.

DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İLK BETON DÖKÜLDÜ

Yıldırım Belediyesi'ne yapılan başvurunun onaylanmasının ardından mahalledeki eski binaların yıkımı başladı ve depreme dayanıklı konutlar için ilk beton döküldü. Uzun yıllardır yaşadığı mahallenin dönüşümüne öncülük eden Mümine Alpütrü, bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştığını ancak sonunda başarıya ulaştığını belirterek şunları söyledi:

Binalarımızın çoğu oldukça eski ve depreme dayanıklı değil. 75 yıllık da var, 35 yıllık da, ancak hiçbiri güven vermiyor. Bir depremde tek bir can kaybı bile hepimizi derinden üzer. Artık huzur içinde yaşayabileceğimiz güvenli konutlara kavuşacağız. Yıllarca bu tehlikenin farkında olmadan yaşadık, neden daha fazla risk alalım?

Mahalle sakinlerini ikna edebilmek için defalarca ev ev dolaştığını vurgulayan Alpütrü, sürecin ne kadar zorlayıcı olduğunu şu sözlerle anlattı:

İnsanlarla tekrar tekrar konuştum, kapı kapı gezdim, herkesin kaygılarını dinledim. Başta pek çok kişi sıcak bakmıyordu ama 6 Şubat depremleri sonrası fikirler değişti. O büyük felaket, birçok kişiye tehlikenin ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Sonunda hep birlikte dönüşüme karar verdik. Unutmayalım ki binalar yıkıldığında yerine yenisi yapılır ama kaybedilen canların geri dönüşü yok.

20 BİN METREKARELİK ALANDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, dönüşüme öncülük eden Mümine Alpütrü’ye teşekkür etti. Onun örnek bir girişimde bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, mahallede 20 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün başladığını ve 290 hak sahibinin büyük çoğunluğuyla uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Başkan Yılmaz, Alpütrü’nün dönüşüm için verdiği mücadeleyi takdir ederek, sürecin onun kararlılığıyla hız kazandığını ifade etti:

Başlangıçta bir şey çıkacağını düşünmemiştim ama Mümine teyze inanılmaz azimliydi. Bizi komşularıyla birlikte ziyaret etti, süreci anlatıp ikna olduklarını belirtti. Bunun üzerine temel atma çalışmalarını başlattık.

DÖNÜŞÜMLE MAHALLENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Davutkadı Mahallesi'nin yıllardır bitişik nizam, eski ve dayanıksız yapılarla çevrili olduğunu belirten Yılmaz, dönüşümle birlikte 238 yeni konut inşa edileceğini ve 4 bin metrekarelik park ve yeşil alanın mahalleye kazandırılacağını ifade etti.

Bu sürecin sadece belediye desteğiyle değil, halkın isteğiyle şekillendiğini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların öncülük ettiği dönüşüm çalışmalarının daha hızlı ilerlediğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

Mahalle sakinleri olarak sizler talep edin, dönüşüm sizin istemenizle başlasın. Biz belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu işler gönüllülük esasına dayanır. Mümine teyzenin mücadelesinin nasıl sonuç verdiğini hepimiz gördük, şimdi diğer bölgeler için de benzer bir süreç başlatabiliriz.

"DEPREM DEĞİL, DAYANIKSIZ BİNALAR ÖLDÜRÜR"

Davutkadı Mahalle Muhtarı Bayram Demir ise kentsel dönüşümün mahalle için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bölgedeki metruk binaların tehlike arz ettiğini söyledi:

Biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve yıllardır ‘Deprem öldürmez, dayanıksız bina öldürür’ sözünü duyuyoruz. 6 Şubat depremleri hepimize bir milat oldu. Artık mahallemizin çehresi değişecek, burası daha güvenli bir yer haline gelecek.

Bursa’da kentsel dönüşüm süreci, Mümine Alpütrü’nün öncülüğünde mahalle sakinlerinin desteğiyle hız kazanırken, bu dönüşümün diğer riskli bölgeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.