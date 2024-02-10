Bursa'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

İHA
Bursa'da saat 23.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Ali Çilek sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında, mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangını fark eden 1 hafta önce evlendikleri öğrenilen Hüseyin El Eskar (28) ve Fatıma Eskar(20) çifti yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.
Yangın söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Suriye uyruklu yeni evli çiftin evinde maddi hasar meydana geldi.
El ve ayaklarında yanık meydana geldi
Yangını söndürmeye çalışan Hüseyin El Eskar'ın (28) el ve ayaklarında yanıklar oluştu.
Şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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