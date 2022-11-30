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    Bursa'da öfkeli koca dehşeti: Eşini 6 yerinden bıçakladı

    Bursa İnegöl'de tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakla yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 30.11.2022 - 21:23
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    Bursa'da öfkeli koca dehşeti: Eşini 6 yerinden bıçakladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, eve gelen 29 yaşındaki Meriç Ç., 23 yaşındaki eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı.

    Eşini 6 yerinden bıçakladı

    Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı.

    Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Tutuklandı

    Şahıs ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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