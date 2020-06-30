Bursa'da oğlunun cansız bedeniyle saatlerce bekledi

Oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını düşünen baba, 2 saat boyunca sığınmacı derneğinin kapısında oturdu.

Bursa'da yaşayan Suriyeli Muhammet Salih'in 2 yaşındaki oğlu Osama Muhammet, evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu.

Cumhuriyet savcısı ise yaşanan olayın ardından küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

OTOPSİ TAMAMLANDI

Osama Muhammet’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirilerek otopsi yapıldı. Otopside, küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet’in cenazesi, defin işlemleri için babası Muhammet Salih’e teslim edildi.

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle bekledi

ORGANLARI ÇALINDI SANDI

Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek, cesedi kucağına alıp Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne geldi.

Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca görevliler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Bölgeye gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih’e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı.

Yakınlarının da devreye girmesiyle birlikte oğlunun cesedindeki kesiklerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğuna ikna olan Muhammet Salih, defin işlemleri için dernekten ayrılarak, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gitti.

Osama Muhammet, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.