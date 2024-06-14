Bursa'da öğretmenlerin karne sevinci gülümsetti Bursa'da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenlerin, son ders zilinin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atarak okuldan koşturarak çıkmaları sosyal medyada beğeni topladı.

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İHA

2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona erdi..

Bursa'da 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu.

Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenlerinin son ders ziliyle sınıflardan koşarak çıkması ise izleyenleri gülümsetti.

Okuldan koşarak çıktılar

Ellerindeki kağıtları havaya atarak okuldan koşuşturarak çıkan öğretmenler, renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin ise hayretle bakışları, kameralara yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)