Bursa'da orman yangını: 18 saatin sonunda kontrol altına alındı
Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Müdahalenin yaklaşık 18 saat sürdüğü öğrenildi.
- İHA
- 02.04.2022 - 09:26
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi.
Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.
18 SAAT SÜREN MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI
Rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının 18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındığını, yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.
DOZERLER İLE YENİ YOLLAR AÇILDI
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı.
Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale etti.