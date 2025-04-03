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Bursa'da oto tamir ve yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu

Bursa'da oto tamir ve yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oto tamir ve yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.