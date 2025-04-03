Bursa'da oto tamir ve yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu

İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi 14. Sokak'ta bulunan bir oto tamir ve yedek parça dükkanında yangın çıktı.
YANGIN 2 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İş yeri içerisinde bulunan araçlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış