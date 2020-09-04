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    Bursa'da otobanda dörtnala koşan at

    Karayolu üzerinde koşan at, araç sürücülerini şaşkına çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 10:47
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    Bursa'da otobanda dörtnala koşan at

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde binlerce aracın geçtiği ana yolda ilerleyen başıboş at, görenleri hayrete düşürdü.

    YARIŞIRCASINA KOŞTU

    Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde orta şeritten ilerleyen at, hızını artırdıktan sonra sol şeride geçti.

    Cep telefonu ile atı saniye saniye kaydeden vatandaşın, 'Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor' demesi de oldukça dikkat çekti.

    Görüntülen at ise daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.

    Bursa'da otobanda dörtnala koşan at

    Bursa da otobanda dörtnala koşan at #1

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