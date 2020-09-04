Bursa'da otobanda dörtnala koşan at

Karayolu üzerinde koşan at, araç sürücülerini şaşkına çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde binlerce aracın geçtiği ana yolda ilerleyen başıboş at, görenleri hayrete düşürdü.

YARIŞIRCASINA KOŞTU

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde orta şeritten ilerleyen at, hızını artırdıktan sonra sol şeride geçti.

Cep telefonu ile atı saniye saniye kaydeden vatandaşın, 'Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor' demesi de oldukça dikkat çekti.

Görüntülen at ise daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.

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