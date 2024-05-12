Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA
Bursa'da saat 03:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde, Ediz Ü. motosikleti ile seyir halindeyken, Ferhat S. idaresindeki 46 AFA 988 plakalı otomobili görmeyerek arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. dediHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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