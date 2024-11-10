Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı

İHA
Bursa İnegöl'de saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıdvan N.(18) yönetimindeki scooter, sürücü Armağan A.'nın(22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı sürücü kapısına çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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