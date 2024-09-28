Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın Bursa’da palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde, palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Alevler kısa sürede tüm paletleri sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)