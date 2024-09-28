Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

DHA
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde, palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Alevler kısa sürede tüm paletleri sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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