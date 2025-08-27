Abone ol: Google News

Bursa'da park halindeki tır alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tır alev alev yandı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 03:54
Bursa’da park halindeki tır alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde olan 16 KFY 82 plakalı tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER ALEVLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangın sonucu tırın bir kısmında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

