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    Bursa'da sahte makyaj malzemesi ve parfüm operasyonu

    Bursa'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve makyaj malzemesi ile üretim ekipmanları ele geçirildi.
    • 02.11.2022 - 18:07
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    Bursa'da sahte makyaj malzemesi ve parfüm operasyonu

    Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde kaçak parfümeri ürünleri imal edildiği ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, mahalledeki bir evin çatı katında üretim yapıldığını belirledi.

    Kaçak ve sahte parfüm ve makyaj malzemeleri ele geçirildi

    Adrese yapılan baskında farklı markaların etiketleri bulunan kaçak parfüm ve makyaj malzemeleri ile sahte ürünler bulundu.

    İmalathanedeki 3 üretim makinesi ve aparatları ile çok sayıda bidondaki esans ve alkole de el konuldu.

    3 kişi hakkında yasal işlem

    İHA'nın haberine göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, imalathanedeki 3 kişiyi haklarında yasal işlem başlattı.

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