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Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı Bursa’da bir kişi husumetlisi olan şahısları takip edip, şahısların oturduğu işletmeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.