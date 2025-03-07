Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.’yı (24) takip etmeye başladı.
DİZLERİNDEN VURULDULAR
Husumetlilerinin bir cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., yanında taşıdığı tabancayla arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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