Bursa'da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı

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Sinir krizi geçiren psikolojik sorunlu kadın, 4'üncü kattaki evinin eşyalarını balkondan aşağı attı. İkna çabalarına olumsuz tepki veren kadının evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi'de yaşayan bir kadın sinir krizi geçirdi.

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. isimli kadın, sinir krizi geçirmesi üzerine evinin kapısını kitledi.

BÜTÜN EVİ SOKAĞA ATTI

E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başlayarak evinin balkonuna çıktı. Balkondan, masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa atan E.Ş.'nin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMSEYİ DİNLEMEDİ

Gelen polisler, E.Ç’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Bu sırada sokakta toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü çekip, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.





































