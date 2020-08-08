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    Bursa'da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı

    Sinir krizi geçiren psikolojik sorunlu kadın, 4'üncü kattaki evinin eşyalarını balkondan aşağı attı. İkna çabalarına olumsuz tepki veren kadının evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 09:20
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    Bursa'da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı

    Bursa Osmangazi'de yaşayan bir kadın sinir krizi geçirdi.

    Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. isimli kadın, sinir krizi geçirmesi üzerine evinin kapısını kitledi.

    BÜTÜN EVİ SOKAĞA ATTI

    E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başlayarak evinin balkonuna çıktı. Balkondan, masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa atan E.Ş.'nin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bursa da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı #1

    KİMSEYİ DİNLEMEDİ

    Gelen polisler, E.Ç’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Bursa da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı #2

    CANLI YAYIN YAPTILAR

    Bu sırada sokakta toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü çekip, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

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    Bursa da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı #13

    Bursa da sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları sokağa attı #14

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