Bursa'da sokağa çıkan genç: Eve asla gitmeyeceğim

Polis ekiplerince durdurulan 17 yaşındaki genç, neden sokakta olduğu sorulunca, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı.

İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan 17 yaşındaki Zakir E. de, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu.

"BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM"

Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım