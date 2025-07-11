Bursa'da sürgülü kapının altında kalan çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 19.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Gülpınar sokakta bulunan 3 katlı binanın bahçesinde, 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M. Bahçe girişinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynamaya başladı.
200 KİLOLUK KAPI KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Sürgülü kapı bir anda rayından çıkarak çocuğun üzerine devrildi.
200 kilo ağırlığındaki kapının altında kalan çocuğun imdadına ailesi ve komşuları yetişti.
Başından yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.