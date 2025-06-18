Bursa'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

DHA

Bursa'da Karacabey ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde H.T. (29) yönetimindeki 34 MKG 983 plakalı otomobil, Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak takla attı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı H.T., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 2,42 promül alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma da başlatıldı.