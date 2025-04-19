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İHA

Trafik magandaları, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor...

Son olay Bursa'da yaşandı..

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki sürücü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE YUMRUK ATTILAR

Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Araçtan inen sürücüler, sokağı adeta boks ringine çevirdi.

KAVGA KAMERADA

O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga diğer sürücüler tarafından güçlükle ayırıldı..