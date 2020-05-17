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- Bursa'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Bursa'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Mudanya'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarda olan tüfekli saldırgan, tartıştığı kişiyi vurarak ağır yaraladı.
- DHA
- 17.05.2020 - 15:54
Bursa'da çıkan tartışmada kan döküldü.
Olay, dün akşam, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarda olan E.T., hakaretler savurdu.
E.T., bilinmeyen nedenle tartıştığı O.A.'yı vurarak ağır yaraladı.
TÜFEKLİ SALDIRGAN, TEHDİTLER SAVURDU
Kanlar içinde kalan O.A., evinin önünde yere yığılırken, komşular da sağlık ekiplerine haber verdi.
Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.
Tüfekli saldırganın, etrafa tehditler savurduğu belirtildi.