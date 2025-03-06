İHA
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde, mahallede bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ
Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
ENGELLİ KADIN CAN VERDİ
Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tekin’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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