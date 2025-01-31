İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini yürüten BURULAŞ, metro, tramvay, otobüs ve şehirler arası BUDO ve BBBUS ile binlerce vatandaşa güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaya devam ediyor. 2024 yılı itibariyle, otobüslerle 229 milyon 407 bin 883, raylı sistemlerle ise 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplam 333 milyon 896 bin 26 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca BURULAŞ, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların güvenli bir şekilde toplanıp sahiplerine ulaştırılması konusunda da hizmet veriyor.

BASTONDAN HALIYA BİRÇOK EŞYA UNUTULDU

Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki Kayıp Eşya Bürosu, kaybolan eşyaların güvenli şekilde saklandığı ve sahibine teslim edildiği bir merkez olarak işliyor. Eşyalar, düzenli bir şekilde istiflenip başvuru yapan vatandaşlara teslim ediliyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, scooterlar, koltuk değnekleri, bastonlar, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halılar gibi birçok farklı eşya bulunuyor.

"BULUNMAZ DEYİP VAZGEÇMEYİN"

BURULAŞ’a bağlı tüm toplu taşıma araçlarında bulunan unutulmuş eşyalar, Osmangazi Metro İstasyonu’ndaki Kayıp Eşya Bürosu'nda toplanarak muhafaza ediliyor.

Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, şu açıklamalarda bulundu: