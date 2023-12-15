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Bursa'da trafik kavgası! Tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

Bursa'da trafik kavgası! Tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti Bursa'da seyir halindeki bir sürücü, tartıştığı kişi tarafından ana yolun ortasında sopayla darbedildi. O anlar kameraya yansırken, darbedilen sürücü hastaneye sevk edildi.