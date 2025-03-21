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İHA

Trafikte magandalar sadece otomobille tehlike saçmıyor.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin önün kaldırarak teker yapan sürücü Y.E.A., yaptığı hareketlerle trafiği ve kendini tehlikeye attı.

GÖZALTINA ALINDI

O anları kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaşan Y.E.A, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.