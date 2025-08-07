Bursa'da yağan yağmur sevindirdi

Aylardır sıcak yağmur yüzü görmeyen Bursa'da sabah etkili olan sağanak yağış her şeyden çok şehir trafiğini etkiledi.

Yağış ile birlikte sürücüler trafikte ağır ilerleyince zaman zaman İzmir yolunda yığılmalar yaşandı.

ÖĞLEDEN SONRA RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağış öğleden sonra yerini rüzgârlı havaya bırakacak.

Bursa'da günün en yüksek sıcaklığı 34 dereceye çıkması beklenirken, en düşük sıcaklık ise 23 derece tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARININ TEKRAR YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca önümüzdeki 4 gün boyunca sıcak hava uyarısı yapılırken, hava sıcaklıkları tekrar 37 dereceye yükselmesi bekleniyor.