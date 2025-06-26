Bursa'da yanan fabrikadaki Türk bayrağı alevlerin içinden kurtarıldı

Bursa'daki yangında ekiplerin Türk bayrağı hassasiyeti büyük takdir topladı..

Saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana gelen yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi. İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor.

Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

ALEVLERİN İÇİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.