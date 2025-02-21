Bursa'da yangın sonrası girdikleri odada ceset buldular

İHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında yangın çıktı.

İş hanından dumanlar yükseldiğini gören görevli, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Prizden çıktığı öngörülen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

YANGINDAN SONRA KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler, pencereleri açtığı sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.