Bursa'da zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı

DHA

Bursa'da gece saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak'ın kesiştiği kavşakta kavga ihbarına gitmek üzere Cami Aralığı Sokak üzerinde seyir halinde olan polis memuru A.D. (33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B. (33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

YARALI POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 16 BHH 711 plakalı araca çarparak durabildi.

Zincirleme kazada polis memuru A.D. ile yanındaki polis memuru M.A.A. (31) yaralandı.

Yaralı polisler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü Gürkan B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.