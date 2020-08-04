Bursa'dan çıktı, 5 günde Marmara'nın çevresini dolaştı.

Bisiklet tutkunu bir kişi, 5 gün boyunca kilometrelerce pedal çevirdi. Bursa'dan yola çıkan adam, Marmara Denizi'nin etrafını dolaştı.

Bursa'da 35 yaşındaki Barış Öztürk, Kurban Bayramı öncesi yaz tatilini değerlendirmek istedi.

Marmara Bölgesi'nde bisiklet turu gerçekleştirmek isteyen Öztürk, 25 Temmuz sabahı Bursa’dan yola çıkan Öztürk, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere 8 il geçerek Bursa’ya geri döndü.

3 YILDIR HAYALİNİ KURUYORDU

Yolculuğunu kayıt altına alan ve 5 günde yaklaşık 50 saat pedal çeviren Barış Öztürk, 3 yıldır hayalini kurduğu ama türlü türlü aksiliklerden dolayı bir türlü gerçekleştiremediği hayali için, "Bu sefer yapmaya karar verdim ve gerçekleştirdim.” dedi.

DOSTLARINI GÖRDÜ

Öztürk, "5 gün süren bu turumda bir vesileyle tanışmış olduğum dostları yeniden görmek nasip oldu. Tur boyunca manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



