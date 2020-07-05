Dünyaevine giren damattan menemen yapmalarını isteyen arkadaşları, menemeni beğenmeyince yumurtaları genç adamın kafasında kırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaevine giren Fatma ve İsmail Efe çifti için sevenleri de bir araya geldi.

Düğünün ardından damadın arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz ise dikkat çekti.

BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR

Damat İsmail Efe'yi araçtan indiren arkadaşları önce suyla ıslattı sonra çifte telli oynattı. Ardından ortaya konulan bir tüpte damattan menemen yapmasını isteyen arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.

Bursalı damada arkadaşlarından eziyet ViDEO

UNLA YAĞA BULADILAR

Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. Damadın yaşadığı o anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Neşeli dakikaların yaşandığı damadın evinin önünde damadın halinden memnun olduğu görüldü. Zaman zaman atılan kahkahalara Efe'de eşlik etti.