Büyükçekmece'de beton mikseri yola beton dökerek ilerledi İstanbul Büyükçekmece'de yola beton dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 4 bin 87 lira ceza verildi.

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DHA

İstanbul Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde sabah saatlerinde, Ziya Çoşkun'un kullandığı beton mikserinin açık olan kapağından yola beton döküldü.

Sosyal medyada tepki topladı

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

4 bin lira ceza verildi

Görüntülerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tespit ettikleri beton mikserinin şoförü Ziya Çoşkun'a 'Yola dökülecek şekilde yük taşımak' ve arka plakasının olmamasından dolayı 4 bin 87 lira ceza yazdı.

Betonu döken firmaya temizletildi

Yola dökülen beton ise, mikserin bağlı bulunduğu firmaya temizletildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)