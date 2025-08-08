Buzdolabına poşet çay koyun, farkı görün! Bu hileyi ev hanımları biliyor

Buzdolabı, zamanla içeride biriken kokular can sıkıcı hale gelebiliyor.

Soğan, balık, peynir ya da kalan yemekler gibi güçlü aromalı gıdalar bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu karışık koku, mutfakta hoş olmayan bir atmosfer yaratabiliyor.

Ancak evdeki basit bir malzeme bu sorunla başa çıkmak için etkili bir çözüm sunuyor.

Sabah keyfinizden kalan o kullanılmış poşet çayı çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Buzdolabına konulduğunda bakın ne faydalar sağlıyor.

BUZDOLABINDA POŞET ÇAY MUCİZESİ

Çay poşetlerinin lifli yapısı ve içerdiği tanen maddeleri sayesinde, bulunduğu ortamdan kokuları emme özelliği bulunur. Poşet kurumaya başladığı andan itibaren buzdolabındaki istenmeyen kokuları içine çeker ve saklar.

Özellikle nane, lavanta, papatya gibi aromatik bitki çayları, buzdolabında hafif ve doğal bir esinti yaratıyor. Kimyasal katkı maddesi içermeyen bu koku, dolabın içini açtığınızda hafif bir doğallık hissi veriyor.

Az bilinen ama ilginç bir diğer etki ise çay poşetlerinin gıdaların oksidasyon sürecini yavaşlatma potansiyeli. Yapılan bazı araştırmalar, çay yapraklarında bulunan antioksidanların, meyve ve sebzelerin bozulma hızını düşürebileceğini ortaya koyuyor.

NASIL KULLANILIR?