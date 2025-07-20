Buzluğa alüminyum folyo koyun, bakın ne oluyor

Dondurucunun iç yüzeylerinde zamanla oluşan kalın buz tabakaları hem depolama alanını daraltıyor hem de cihazın performansını düşürüyor.

Bu durum, enerji faturalarının yükselmesine ve yiyeceklerin ideal koşullarda saklanamamasına neden olabiliyor.

Ancak son dönemde ev kullanıcıları arasında hızla yayılan pratik bir yöntem, buz temizleme sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Alüminyum folyo kullanarak, buzları dakikalar içinde eritebilirsiniz.

ALÜMİNYUM FOLYO HİLESİ

Dondurucunun iç duvarlarını alüminyum folyo ile kaplayın, yüzeyi buz birikimiyle iyice kaplayın.

Kapı kapalıyken dondurucunun içine sığacak küçük bir tencerede suyu kaynatın.

Tencereyi kaynar suyla birlikte dondurucunun içine koyun ve kapıyı kapatın.

Birkaç dakika bekleyin. Buhar dondurucunun içinde yoğunlaşacak ve alüminyum folyo ısıyı dağıtmaya yardımcı olacaktır. Dondurucuda bulunan buzlar hızla yumuşayacak.

Dondurucu duvarlarına zarar vermemeye dikkat ederek buzu plastik bir spatula ile çıkarın.

Bu basit yöntem aşırı enerji kullanımını önler ve cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.