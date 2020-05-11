Direksiyon kilidini kırıp götürdüğü motosikleti çalıştıramayan şüpheli, yarım saat sonra çaldığı motosikleti geri getirip yerine bıraktı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde, motosiklet çalmaya çalışan şüphelilerden bir kişi apartmanın duvarından atlarken, diğer şüpheli de duvarın dışında etrafı kontrol etmeye başladı.

Motosikletin üzerine bindikten sonra ayağıyla direksiyon kilidini kıran şüpheli şahıs, apartmanı kontrol ettikten sonra motosikleti iteleyerek oradan uzaklaştı.

ÇALIŞTIRAMAYINCA GERİ GETİRDİ

Şüpheli şahıs olaydan 30 dakika sonra çalıştıramadığı anlaşılan motosikleti geri getirerek aynı apartmanın bahçesine bıraktı.

Motosikletinin direksiyon kilidinin kırık olduğunu fark eden Ferdi Demir, apartmanın güvenlik kamerasını izlediğinde gerçek ortaya çıktı.

Konya’da çaldığı motosikleti çalıştıramayınca geri getirdi

"İZLEYİNCE BAYAĞI GÜLDÜK"

Şüphelinin 30 dakika sonra motosikletini geri getirip kamyonetlerinin arkasına koyduğunu belirten Ferdi Demir, “İzleyince bayağı bir güldük, komedi bir olay. Çalıyorsan neden geri getiriyorsun, getiriyorsan neden kablolarını kesiyorsun. Değişik bir olay olmuş yani. Polise şikayette bulunduk. Motoru da dükkana koyduk” dedi.