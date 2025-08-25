Çamaşır kurtaran hile: Makineye böyle atın, daha iyi temizleniyor

Ev işlerini kolaylaştıran pratik bir çözüm olarak öne çıkan çamaşır fileleri, çamaşırların ömrünü uzatmak ve makinede güvenli bir yıkama sağlamak için olmazsa olmaz araçlardan biri.

Özellikle bazı hassas kıyafetler ve küçük eşyalar, her zaman fileli çamaşır torbasında yıkanmalı.

Uzmanlar, çamaşırların zarar görmemesi ve karışmaması için evlerde birkaç yedek file torba bulundurulmasını öneriyor.

İşte file torbada yıkanması önerilen çamaşırlar:

FİLE TORBA KULLANIN

Çamaşır yıkarken file torba kullanmak, eşyaları korumanın pratik bir yolu. Ancak uzmanlar, torbanın doğru boyutta seçilmesi ve aşırı doldurulmaması gerektiğini vurguluyor.

File torbanın içinde giysilerin, suyun ve deterjanın serbestçe dolaşabileceği kadar alan bulunması, temizliğin etkinliği için kritik bir faktör. Yıkama döngüsü tamamlandığında ise çoğu eşya file torbadan çıkarılmalı ve ya asılarak ya da düz bir şekilde serilerek havada kurutulmalı. File torbanın kendisi de kurutularak tekrar kullanım için hazırlanmalı.

File torbada yıkanması önerilen çamaşırlar: