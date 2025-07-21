Çamaşır makinesine birkaç yaprak atın, kokudan küften eser kalmıyor

Çamaşır makinesi, zamanla istenmeyen kokular ve küf oluşumuyla can sıkıcı bir hale gelebiliyor.

Çamaşır makinelerinde kötü kokuların temel sebepleri arasında deterjan artıklarının tambur ve lastik contalarda birikmesi, sürekli nemli kalan yüzeylerde bakteri ve küf oluşumu yer alıyor.

Zamanla bu durum, yıkanan çamaşırların bile kötü kokmasına neden olabiliyor.

Ancak hem ekonomik hem de doğal olan bu yöntem sayesinde makinenizde küf ve kötü koku oluşumunu engelleyebilirsiniz.

MAKİNEDEKİ KOKUYU VE KÜFÜ YOK EDİYOR

Defne yaprağı güçlü bir doğal antiseptiktir. Antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde hem bakteri hem de mantar oluşumunu engeller.

Ayrıca ferahlatıcı ve keskin kokusu, çamaşır makinesinde hoş bir aroma bırakır.

3–5 adet kuru defne yaprağını doğrudan tamburun içine koyun. 60°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta, deterjan kullanmadan makinenizi çalıştırın. Yıkama bittikten sonra kapağı bir süre açık bırakarak makinenin içinin tamamen kurumasını sağlayın. Bu sayede daha temiz ve hoş koku elde edeceksiniz.