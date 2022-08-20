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    Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 20.08.2022 - 04:54
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    Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi.

    Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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