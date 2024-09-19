Çanakkale açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
25 KAÇAK GÖÇMENİN 9'U ÇOCUK
Bölgeye intikal eden sahil güvenlik gemisi TCSG-61 tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 9’u çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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