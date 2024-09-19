Çanakkale açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ilçesinde lastik bot içerisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

25 KAÇAK GÖÇMENİN 9'U ÇOCUK

Bölgeye intikal eden sahil güvenlik gemisi TCSG-61 tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 9’u çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör