Çanakkale açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 13’ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.
SEVK MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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