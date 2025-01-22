Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İHA
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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