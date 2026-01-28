Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğine arıza engeli

- Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Singapur bayraklı gemi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü durduruldu.
- Kıyı Emniyeti ekipleri, gemiyi emniyetli bir şekilde kontrol altına almak için çalışma başlattı.
- Gemi kurtarılınca, Boğaz’daki trafik yeniden açılacak.
İstanbul’dan Fas’a seyir halindeyken arıza yapan Singapur bayraklı konteyner gemisi “Maersk Utah”, Çanakkale Boğazı’nın Burhanlı mevkii açıklarında makine arızası yaşadı.
Geminin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı “Kurtarma-20” römorkörü, olay yerine yönlendirildi.
Ekiplerin, geminin emniyetli şekilde kontrol altına alınması için çalışma başlattığı öğrenildi.
BOĞAZ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
GTHM tarafından kuzey ve güney yönlerinden seyir halinde bulunan gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yapılarak, Çanakkale Boğazı’nın transit gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.
GEMİ GÜVENLİ DEMİR SAHASINA ALINACAK
Arızalı konteyner gemisinin, gerçekleştirilecek kurtarma operasyonunun ardından güvenli bir demirleme bölgesine götürülmesinin planlandığı belirtildi.
Boğaz'daki gemi trafiğinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılması bekleniyor.