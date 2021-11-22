Euro
12.8708
1.28%
Dolar
11.4245
1.54%
Altın
665.99
-0.34%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
656.235
-2.86%
BTXN Coin
20.63
1.82%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

    Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı 'Atasoylar' isimli gemi, römorkör tarafından Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

    Ukrayna'nın Kherson Limanı'ndan İzmir'e giden 99 metre uzunluğunda ve 2 bin 996 grostonluk  'Atasoylar' isimli buğday yüklü gemi, Akbaş önlerine geldiğinde makine arızası yaptı.

    KURTARMA RÖMORKLARI SEVK EDİLDİ

    Gemi kaptanı, arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi.

    LİMANA ÇEKİLDİ

    Römorkör tarafından yedeklenen gemi, Karanlık Liman demir bölgesine çekilirken, Boğazdaki diğer gemilerin kaptanları dikkatli seyretmeleri konusunda bilgilendirildi.

    Çanakkale Boğazı nda makine arızası yapan gemi limana çekildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir