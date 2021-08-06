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    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 20:52
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    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı

    Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

    Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.

    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı VİDEO

    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı #1

    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı #2

    Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı #3

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