Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
- İHA
- 06.08.2021 - 20:41
- Güncelleme : 06.08.2021 - 20:52
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.
Çanakkale Ezine’de orman yangını çıktı VİDEO